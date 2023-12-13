Станом на 13 грудня до мовного омбудсмена надійшло 88 звернень щодо порушень законодавства у закладах вищої освіти. Це більш ніж половина усіх звернень стосовно порушень у сфері освіти та науки.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Зазначається, що у 2023 році омбудсмен виніс 26 постанов у справах про адміністративне правопорушення у сфері освіти, з них — 22 у закладах вищої та фахової передвищої освіти.

Зокрема, у 13 випадках до порушників застосували адміністративне стягнення у вигляді попередження, у 4 — винесли штраф у розмірі 3400 гривень.

В офісі омбудсмена додали, що продовжують отримувати звернення щодо порушень мовного законодавства окремими педагогічними, науково-педагогічними працівниками закладів освіти.

«Особливе занепокоєння викликає університетське середовище. Так, у 2023 році з 19 заходів державного контролю за застосуванням державної мови в закладах освіти, проведених Уповноваженим, 16 стосувалися закладів вищої освіти», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Єврокомісії нагадали, що у частині реформи законодавства щодо нацменшин виконані не всі рекомендації Венеційської комісії. Єврокомісія зауважує на необхідності впровадити решту зауважень, згаданих «у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту».