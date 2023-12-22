Найбільший український оператор звʼязку «Київстар» у звʼязку з масштабним збоєм унаслідок хакерської атаки звернувся до суду з позовом про втручання в роботу мережі.

Про це в четвер, 21 грудня, повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону.

«Є позов з боку «Київстару» про втручання в роботу його мережі. Є вісім кримінальних справ, відкритих Службою безпеки України», — сказав він.

Він уточнив, що збитки компанії, ймовірно, обчислюються мільярдами гривень, хоча поки що їх не підраховували.

«Ми їх не рахували і навіть не здатні поки що їх підрахувати, оскільки займаємося відновленням внутрішніх систем. Але масштаб — це мільярди гривень», — сказав глава компанії.

Водночас він запевнив: у компанії немає планів підвищувати тарифи для компенсації збитків.

Коментуючи можливі позови проти самої компанії, Олександр Комаров зазначив, що не володіє такою інформацією.

«Немає таких позовів. Поки що жодних позовів від клієнтів я не бачив», — зазначив директор «Київстару».

За його словами, з 80 тисяч будинків, які обслуговує компанія «Київстар» у рамках послуги «Домашній інтернет», необхідність замінити пошкоджене обладнання виникла у близько 2 тисяч будинків. На сьогоднішній день їх залишилося приблизно 600-700.

«Це не типова ситуація. До кінця цього тижня все це (обладнання — прим.) у будинках буде полагоджене», — сказав Олександр Комаров.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.

Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).

Раніше, 21 грудня, у «Київстарі» повідомили, що компанія скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.