Представники української ІТ-армії за пів року злили дані трьох тисяч організацій РФ.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

«Ділимося потужними новинами: 200 Гб приватних даних з 3 000 російських організацій зламали волонтери з IT Army of Ukraine за останні пів року. Далі більше», — зазначили в Мінцифрі.

Також IT Army of Ukraine планує кожного тижня публікувати звіти про «відкритi дані» країни-агресора. За словами пресслужби Міністерства, це допоможе готувати докази проти прихильників війни для майбутнього міжнародного суду та відстежувати їх.

Нагадаємо, що кіберполіція викрила хакерську групу, яка на замовлення зламувала віддалені сервери користувачів по всьому світу.