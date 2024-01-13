Представники української ІТ-армії за пів року злили дані трьох тисяч організацій РФ.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
«Ділимося потужними новинами: 200 Гб приватних даних з 3 000 російських організацій зламали волонтери з IT Army of Ukraine за останні пів року. Далі більше», — зазначили в Мінцифрі.
Також IT Army of Ukraine планує кожного тижня публікувати звіти про «відкритi дані» країни-агресора. За словами пресслужби Міністерства, це допоможе готувати докази проти прихильників війни для майбутнього міжнародного суду та відстежувати їх.
Нагадаємо, що кіберполіція викрила хакерську групу, яка на замовлення зламувала віддалені сервери користувачів по всьому світу.
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Представники української ІТ-армії за пів року злили дані трьох тисяч організацій РФ.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
«Ділимося потужними новинами: 200 Гб приватних даних з 3 000 російських організацій зламали волонтери з IT Army of Ukraine за останні пів року. Далі більше», — зазначили в Мінцифрі.
Також IT Army of Ukraine планує кожного тижня публікувати звіти про «відкритi дані» країни-агресора. За словами пресслужби Міністерства, це допоможе готувати докази проти прихильників війни для майбутнього міжнародного суду та відстежувати їх.
Нагадаємо, що кіберполіція викрила хакерську групу, яка на замовлення зламувала віддалені сервери користувачів по всьому світу.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|