Магазин «Київстар», фото УНІАН

Мобільний оператор «Київстар» втратив під час масованої кібератаки 12 грудня 2023 року приблизно 3,6 мільярда гривень.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що збиток стався через заходи, вжиті компанією, щоб компенсувати клієнтам незручності, спричинені збоями.

«Материнська компанія найбільшого в Україні оператора мобільного зв’язку «Київстар» заявила в четвер, що масова груднева кібератака на її роботу коштуватиме близько 3,6 мільярда гривень (близько 95 мільйонів доларів) доходу за 2024 фінансовий рік», - йдеться у повідомленні.

Що відомо про хакерську атаку на «Київстар»?

Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.

Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).

Оператор звʼязку «Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.