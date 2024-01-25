Станом на січень у Миколаївської області 14 370 учнів та 300 вчителів перебувають за межами України.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

За статистикою, з початку повномасштабного вторгнення за межі України з Миколаївської області 27 904 здобувачів освіти та 759 вчителів учнів виїхало за кордон. Так, більш ніж половина з них — 13 534 учні та 459 педагогічних працівників — повернулися.

— Вчителі, які виїжджали, продовжували дистанційно викладати. Тому, витікання вчительських кадрів практично немає, — зауважила директорка департаменту освіти та науки.

Вона зазначає, що школярі, які виїхали за кордон, мають можливість навчатися в дистанційних навчальних закладах. Наразі у Миколаївській області існує п'ять таких закладів.

– У навчальних закладах вони (здобувачі освіти, — ред.) вивчають лише український компонент — історію України, українську мову та мистецтво. Дисципліни, які вони вивчають у школах за кордоном, їм будуть зараховуватимуться. А для того, щоб діти опановували також українську програму, вони навчаються у цих школах. Таким чином, держава намагається зробити все, щоб діти потім повернулися та мали українські документи про закінчення освіти, — додала Алла Веліховська.

Ситуація з навчанням на Миколаївщині

Як відомо, в Миколаєві школярі досі навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Мер Олександр Сєнкевич пояснив, що відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку РФ. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

При цьому, в прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ, діє змішана форма навчання.

Наразі на Миколаївщині працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Крім того, 277 закладів освіти працюють онлайн.

Пізніше Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Нагадаємо, що на запитання миколаївських студентів президент України Володимир Зеленський заявив, що для повного відновлення освітньої мережі в Миколаєві регіон потребує підсилення протиповітряної оборони.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйони гривень.

Нещодавно Віталій Кім заявив, що у Миколаївській області наступного року планують відкрити очне навчання у всіх школах та дитячих садках.

На деокупованих територіях Миколаївської області збираються збудувати 5 модульних шкіл.

У Миколаївській області сьогодні ведуться роботи по відновленню 47 навчальних закладів.

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