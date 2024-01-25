Падіння Іл-76. Фото із соцмереж

Експерти знайшли на місці аварії Іл-76 у Білгородській області прилад реєстрації параметрів польоту та мовний самописець.

Про це повідомляє російське видання РИА Новости.

Пошукові роботи проводили екстрені служби, які знайшли обидві чорні скриньки. Вони знаходилися в хвостовій частині літака. Їх уже передали слідчим.

Зазначимо, що в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що в російському інфопросторі хапаються за катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати військову підтримку України.

Падіння Іл-76

Військовий літак Іл-76 впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. За даними Міноборони Росії, він перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Губернатор регіону Вячеслав Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту.

Пізніше у ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною.

Водночас журналісти проєкту «Схеми» заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав у Білгородській області РФ 24 січня. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

За інформацією журналістів, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. «Схеми» стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та належність до військової авіації.

РФ скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння російського літака Іл-76.