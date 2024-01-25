Падіння Іл-76 в Бєлгородській області РФ. Фото з соцмереж

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що в російському інфопросторі хапаються за катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати військову підтримку України.

Про це йдеться у звіті ISW.

Наразі Інститут не дає оцінок обставин катастрофи Іл-76 і не може незалежно перевірити російські чи українські заяви щодо інциденту. Однак зазначає, що «російські актори інформаційного простору хапаються за катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати волю Заходу продовжувати військову підтримку України».

Зокрема, голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що в ньому були українські військовополонені, і закликав призупинити обмін військовополоненими на невизначений термін. А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив українську «внутрішньополітичну боротьбу» у сприянні катастрофі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який зараз перебуває в Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН (РБ ООН), закликав до термінового скликання РБ ООН для розгляду катастрофи та звинуватив Україну в тероризмі.

«Такі російські звинувачення частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та викликати недовіру до українського уряду, що узгоджується з кількома іншими інформаційними зусиллями Росії, спрямованими на послаблення України всередині країни. Обмін військовополоненими є делікатною темою як в Росії, так і в Україні, і риторичні згадки військовополонених викликають передбачувано емоційну реакцію. Крім того, російські офіційні особи висунули необґрунтовані заяви про те, що Україна вразила Іл-76 ракетними системами, наданими США чи Німеччиною, ймовірно, намагаючись перешкодити західним партнерам України надавати Україні критичні системи ППО, необхідні для подальшої оборони України», — зазначили в ISW.

Падіння Іл-76

Військовий літак Іл-76 впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. За даними Міноборони Росії, він перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Губернатор регіону Вячеслава Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту.

Пізніше у ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною.

Водночас журналісти проєкту «Схеми» заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав у Білгородській області РФ 24 січня. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

За інформацією журналістів, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. «Схеми» стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та належність до військової авіації.

РФ скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння російського літака Іл-76.