У миколаївську дитячу лікарню закупили офтальмологічне обладнання, фото: пресслужба міськради

У Миколаєві дитяча лікарні №2 отримала нове офтальмологічне обладнання – фундус-камеру.

Про це повідомила пресслужба міської ради у Telegram.

Зазначається, що обладнання було придбано за рахунок коштів міського бюджету. Згідно з даними системи публічних закупівель ProZorro вартість обладнання складає 898 тисяч 800 гривень.

«Фундус-камера застосовується для ранньої діагностики захворювань сітківки та зорового нерву. Дозволяє візуально спостерігати стан судин очного дна, робити їх фотозйомку та спостерігати в динаміці розвиток очних патологій», – сказано у повідомленні пресслужби.

Крім того, у дитячу лікарню також придбали рефрактометр та портативний тонометр.

Зазначимо, що тендер на закупівлю було оприлюднено 9 листопада 2023 року. Договір заключили з компанією ТОВ «Реках Україна». Термін дії за договором 28 листопада 2023 — 31 грудня 2023.

Нагадаємо, у Миколаєві протягом 2024 року збираються капітально відремонтувати приймальне відділення Миколаївської міської лікарні №3.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Корупція у лікарнях

Вдруге очільник ОВА загадав цю ситуацію через місяць та ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цьому стала інша ситуація у медичній галузі області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах в Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану.

Реагуючи на цю ситуацію голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров’я ОВА не несе відповідальність за діяльність головного лікаря.

Водночас Юрій Гранатуров повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку у обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Пізніше стало відомо, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів, залишиться на посаді.