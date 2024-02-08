Олександр Сирський / Фото: Military Media Center

Президент України Володимир Зеленський чекає від ЗСУ на чолі з новим головнокомандувачем Олександром Сирським новий план дій війська на 2024 рік.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Зокрема, Сирський має представити реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік, у якому буде враховано реальну ситуацію на полі бою зараз і перспектив.

Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Володимир Зеленський вважає, що має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.

Також він додав, що необхідно розв’язати проблеми з логістикою:

«Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони».

На його думку, нове керівництво має виправити надмірну та невиправдану чисельність у штабах. А також продумати та побудувати в армії дієву систему ротацій.

«За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково», – повідомив Володимир Зеленський.

Також він додав, що необхідно підвищити якість навчання воїнів.

«Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії. У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Валерія Залужного звільнено з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.

Раніше, ЗМІ та окремі політики почали писати про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Проведене опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нагадаємо, що нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».