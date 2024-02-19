Патрульні у Миколаєві затримали чоловіка з наркотиками у центрі міста. Правоохоронці виявили наркотичну речовину під час патрулювання району.

Про це повідомила Патрульна поліція Миколаївської області.

За даними правоохоронців, під час патрулювання Заводського району Миколаєва, вони отримали повідомлення, що на зупинці громадського транспорту стоїть чоловік з ознаками наркотичного спʼяніння.

Поліцейські прибувши на місце для перевірки інформації побачили чоловіка, який розказав, що має з собою згорток з «травкою» (наркотична речовина рослинного походження). Інспектори викликали слідчих для подальшого зʼясування всіх обставин справи.

У поліції нагадали, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за статею 309 ККУ.

В Миколаєві затримали чоловіка з наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області Патрульні в Миколаєві затримали чоловіка з наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

Нагадаємо, в Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у збуті психотропних речовин через «закладки».