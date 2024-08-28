На Миколаївщині 24 серпня вигоріло майже 17 гектарів заповідних територій. Сума збитків природньому середовищу склала 37 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
На території Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» горіли суха трава та чагарники, площа пожежі – 15 гектарів. Сума шкоди завданої викидами забруднюючих речовин в атмосферне склала понад 33 мільйони гривень.
Також в цей день сталася пожежа опалого листя та сухої трави в урочищі «Софіївське водосховище» на території РЛП «Приінгульський». Вигоріло 1,9 гектарів. Нарахована шкода від викидів в атмосферу – понад 4️ мільйони гривень.
Раніше повідомляллося, що через пожежу у мікрорайоні Велика Корениха довкіллю завдано збитків на 9,6 мільйонів гривень. У повітря потрапили викиди забруднюючих речовин.
Також повідомлялося, що ожежа в Андріївському лісовому урочищі на площі 75 гектарів завдала збитків довкіллю на понад 200 мільйонів гривень.
На Миколаївщині 24 серпня вигоріло майже 17 гектарів заповідних територій. Сума збитків природньому середовищу склала 37 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
На території Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» горіли суха трава та чагарники, площа пожежі – 15 гектарів. Сума шкоди завданої викидами забруднюючих речовин в атмосферне склала понад 33 мільйони гривень.
Також в цей день сталася пожежа опалого листя та сухої трави в урочищі «Софіївське водосховище» на території РЛП «Приінгульський». Вигоріло 1,9 гектарів. Нарахована шкода від викидів в атмосферу – понад 4️ мільйони гривень.
Раніше повідомляллося, що через пожежу у мікрорайоні Велика Корениха довкіллю завдано збитків на 9,6 мільйонів гривень. У повітря потрапили викиди забруднюючих речовин.
Також повідомлялося, що ожежа в Андріївському лісовому урочищі на площі 75 гектарів завдала збитків довкіллю на понад 200 мільйонів гривень.