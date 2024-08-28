Пожежа на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 24 серпня вигоріло майже 17 гектарів заповідних територій. Сума збитків природньому середовищу склала 37 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

На території Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» горіли суха трава та чагарники, площа пожежі – 15 гектарів. Сума шкоди завданої викидами забруднюючих речовин в атмосферне склала понад 33 мільйони гривень.

Також в цей день сталася пожежа опалого листя та сухої трави в урочищі «Софіївське водосховище» на території РЛП «Приінгульський». Вигоріло 1,9 гектарів. Нарахована шкода від викидів в атмосферу – понад 4️ мільйони гривень.

Раніше повідомляллося, що через пожежу у мікрорайоні Велика Корениха довкіллю завдано збитків на 9,6 мільйонів гривень. У повітря потрапили викиди забруднюючих речовин.

Також повідомлялося, що ожежа в Андріївському лісовому урочищі на площі 75 гектарів завдала збитків довкіллю на понад 200 мільйонів гривень.