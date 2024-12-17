Держінспектори викрили у Миколаєві незаконний продаж риби

У Миколаєві незаконно продавали рибу. Фото: Держекоінспекція

У Миколаєві в мікрорайоні Варварівка інспектори викрили незаконний продаж риби.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, по вулиці Очаківській продавали карасів вагою 4 кілограми, без наявності документів, які підтверджують законність їх придбання.

Державні інспектори склали протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направлено до суду.

Нагадаємо, під час рейду на Центральному ринку Миколаєва 4 грудня інспектори зафіксували незаконний продаж риби. Порушника, який не мав відповідних документів на товар, чекає штраф.

Також у Первомайську Миколаївської області 29 листопада інспектори викрили незаконний продаж риби.