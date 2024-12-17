Держінспектори викрили у Миколаєві незаконний продаж риби
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- Даріна Мельничук
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3:10, 17 грудня, 2024
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У Миколаєві в мікрорайоні Варварівка інспектори викрили незаконний продаж риби.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, по вулиці Очаківській продавали карасів вагою 4 кілограми, без наявності документів, які підтверджують законність їх придбання.
Державні інспектори склали протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направлено до суду.
Нагадаємо, під час рейду на Центральному ринку Миколаєва 4 грудня інспектори зафіксували незаконний продаж риби. Порушника, який не мав відповідних документів на товар, чекає штраф.
Також у Первомайську Миколаївської області 29 листопада інспектори викрили незаконний продаж риби.
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