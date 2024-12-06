У Первомайську інспектори виявили незаконний продаж риби

У Первомайську Миколаївської області 29 листопада інспектори викрили незаконний продаж риби.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що у місті чоловік продавав рибу, без наявності документів, які підтверджують законність їх придбання, а також без ветеринарного сертифіката якості живої риби. У нього вилучили 5 кілограмів коропа та 4,9 кілограмів карася.

У Первомайську виявили незаконний продаж риби. Фото: Держекоінспекція У Первомайську виявили незаконний продаж риби. Фото: Держекоінспекція

Державні інспектори склали протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який уже направили до суду.

Нагадаємо, під час рейду на Центральному ринку Миколаєва 4 грудня інспектори зафіксували незаконний продаж риби. Порушника, який не мав відповідних документів на товар, чекає штраф.