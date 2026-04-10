  • неділя

    12 квітня, 2026

  • 8.4°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 12 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 8.4° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У заказнику на Одещині вирубали 13 дубів: збитки оцінили майже в ₴1 млн

На Одещині у заказнику вирубали 13 дубів. Фото: Держекоінспекція

В Іванівській громаді Одеської області у заказнику «Верхній ліс» знову незаконно вирубали дерева.

За даними Держекоінспекції, порушення зафіксували у Северинівському лісництві. На місці знайшли 13 пнів дубів. На них відсутні спеціальні позначки, які підтверджують законність робіт.

«Ознак законності проведення рубки немає: на деревині відсутні клейма, які підтверджують дозвіл або фіксацію з боку лісової охорони», — йдеться у повідомленні.

Попередньо збитки від вирубки оцінюють у понад 940 тисяч гривень.

Це вже другий подібний випадок у цьому заказнику у 2026 році. Під час перевірки також з’ясувалося, що на території немає інформаційних табличок і межових знаків, які мали б позначати заповідну зону. За фактом порушення екологічна інспекція направила заяву до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що раніше у Роздільнянському районі Одеської області незаконно вирубали дерева: знищені майже сотня акацій та абрикосів, а завдані державі збитки перевищили один мільйон гривень.

Останні новини про: Одещина

Офіцеру ТЦК з Одещини повідомили про підозру у хабарі за відстрочку від мобілізації
Кабмін реорганізує порти Миколаївщини та Одещини на товариства: що зміниться
₴12,5 млн шкоди довкіллю: директор виноробного заводу на Одещині отримав підозру
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
новини
Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

