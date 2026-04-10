У заказнику на Одещині вирубали 13 дубів: збитки оцінили майже в ₴1 млн

В Іванівській громаді Одеської області у заказнику «Верхній ліс» знову незаконно вирубали дерева.

За даними Держекоінспекції, порушення зафіксували у Северинівському лісництві. На місці знайшли 13 пнів дубів. На них відсутні спеціальні позначки, які підтверджують законність робіт.

«Ознак законності проведення рубки немає: на деревині відсутні клейма, які підтверджують дозвіл або фіксацію з боку лісової охорони», — йдеться у повідомленні.

Попередньо збитки від вирубки оцінюють у понад 940 тисяч гривень.

Це вже другий подібний випадок у цьому заказнику у 2026 році. Під час перевірки також з’ясувалося, що на території немає інформаційних табличок і межових знаків, які мали б позначати заповідну зону. За фактом порушення екологічна інспекція направила заяву до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що раніше у Роздільнянському районі Одеської області незаконно вирубали дерева: знищені майже сотня акацій та абрикосів, а завдані державі збитки перевищили один мільйон гривень.