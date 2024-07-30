У понеділок, 29 липня, на Намиві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Daewoo Lanos.
Як повідомила пресслужба патрульної поліції Миколаївської області, водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, через, що автомобіль кілька разів перекинувся.
Зазначається, що під час розмови з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти тест, від якого він категорично відмовився.
Внаслідок ДТП водій не постраждав.
Правоохоронці склали протоколи за частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) та статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, що вчора, близько 23-ї години, на перехресті вулиць Нікольська та Велика Морська сталася ДТП за участю автомобілів Hyundai та Daewoo.
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У понеділок, 29 липня, на Намиві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Daewoo Lanos.
Як повідомила пресслужба патрульної поліції Миколаївської області, водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, через, що автомобіль кілька разів перекинувся.
Зазначається, що під час розмови з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти тест, від якого він категорично відмовився.
Внаслідок ДТП водій не постраждав.
Правоохоронці склали протоколи за частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) та статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, що вчора, близько 23-ї години, на перехресті вулиць Нікольська та Велика Морська сталася ДТП за участю автомобілів Hyundai та Daewoo.