Правоохоронці затримали та повідомили про підозру 31-річному мешканцю Первомайська, який конфліктував у місцевому магазині та вдарив викруткою продавчиню.

Йому загрожує до семи років ув’язнення, повідомили у поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, вчора, 11 квітня, до Первомайського райвідділу поліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що до його продуктової крамниці прийшов чоловік, який почав сварку з продавчинею. У ході конфлікту чоловік дістав викрутку, вдарив нею жінку в спину та пішов геть. 39-річну потерпілу доставили до медичного закладу, її життю нічого не загрожує.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень». Досудове розслідування триває.

Чоловіка затримали за напад на продавчиню в Первомайську / Фото: Нацполіція Чоловіка затримали за напад на продавчиню в Первомайську / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаєві 17 березня правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесені тілесних ушкоджень знайомому. Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один вдарив другого викруткою у груди.