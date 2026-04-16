Чоловік пирнув ножем знайомого під час святкування Великодня в Миколаєві

Пирнув ножем знайомого під час святкування Великодня: ілюстративне фото

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва 15 квітня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб 35-річному чоловіку, який під час конфлікту ввечері 12 квітня завдав знайомому ножове поранення у грудну клітину.

Про це повідомляє Окружна прокуратура міста Миколаєва.

Слідство встановило, що інцидент стався під час святкування Великодня, коли між чоловіками виникла сварка, яка закінчилася госпіталізацією потерпілого з тяжким тілесним ушкодженням.

Поліцейські затримали зловмисника одразу після вчинення злочину, а прокурори Окружної прокуратури Миколаєва повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Досудове розслідування наразі проводять слідчі відділення поліції №3 Миколаївського Районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

За подібні дії законом передбачене покарання, що сягає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадуємо, що на Одещині поліція скерувала до суду обвинувальний акт щодо 49-річного чоловіка, чиї дії призвели до смерті його 39-річної дружини від ускладнень після ножового поранення.