Дев’ять дітей з Миколаївщини відправляться до Франції, фото: Антон Табунщик

Дев'ятеро дітей з родин загиблих героїв та тих, хто зараз обороняє нашу країну, відправляться на майже двотижневий відпочинок до Франції.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

За цей час діти зможуть трішки відпочити від жахіть війни, оздоровитися, познайомитися з новою країною та культурою.

«Дітки з родин наших загиблих героїв та тих, хто зараз обороняє нашу країну. Тож, ця подія особливо символічна сьогодні, коли в День пам'яті та примирення ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав життя за нашу свободу, і не маємо права забувати про наших маленьких героїв — дітей, чиє дитинство забрала війна. Їхнє щастя та благополуччя — це наш спільний обов'язок», — написав Антон Табунщик.

Віталій Кім, Антон Табунщик Дев’ять дітей з Миколаївщини відправляться до Франції, фото: Антон Табунщик Дев’ять дітей з Миколаївщини відправляться до Франції, фото: Антон Табунщик

Також він зазначив, що поїздку організовано завдяки співпраці Миколаївської обласної ради, Миколаївської обласної військової адміністрації та БФ «Культурна Дипломатія» у рамках програми «Діти війни».

Нагадаємо, в рамках програми соціального захисту «Турбота» протягом 2023 року спеціальна комісія погодила виплати 167 дітям, а з початку роботи цієї програми — 273 заявникам.