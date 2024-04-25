На Миколаївщині виявили рибалок, які здійснювали незаконний вилов риби. Фото: Держекоінспекція

Екоінспектори затримали на Миколаївщині двох рибалок, які незаконно виловили 19 кілограмів риби.

Про це йдеться в повідомленні Держекоінспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що інспектори виявили двох громадян у селищі Ольшанське на Миколаївщині.

«Правопорушники здійснювали реалізацію свіжовиловленої риби у період весняно-літньої нерестової заборони та без документів, що посвідчують законність набуття», — йдеться у повідомленні.

Таким способом порушники виловили 8 кілограмів карасів та 11 – пузанка.Щодо рибалок склали адміністративні протоколи. Справи передали до суду.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.

Раніше, на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.