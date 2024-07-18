Міністерство закордонних справ Естонії заборонила в’їзд до країни автомобілям з білоруськими номерами, незалежно від причин прибуття до країни.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.
«В’їзд через естонські пункти перетину кордону заборонений для транспортних засобів з білоруськими номерними знаками незалежно від того, на якій підставі їхній власник або користувач перебуває в Естонії або в Європейському Союзі», — йдеться у повідомленні відомства.
Глава естонського МЗС Маргус Цахкна заявив, що заборона на в'їзд автомобілів з білоруськими номерами до ЄС є справедливою, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає Росії у війні проти України.
Оскільки тепер діє заборона на білоруські номери, їх власники в Естонії повинні перереєструвати авто в термін від 5 днів до 12 місяців. Також транспортний засіб необхідно декларувати на митниці не пізніше ніж за 6 місяців і сплатити ввізне мито або подати заяву на звільнення від нього.
Нагадаємо, що уряд Фінляндії продовжить закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін.
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Міністерство закордонних справ Естонії заборонила в’їзд до країни автомобілям з білоруськими номерами, незалежно від причин прибуття до країни.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.
«В’їзд через естонські пункти перетину кордону заборонений для транспортних засобів з білоруськими номерними знаками незалежно від того, на якій підставі їхній власник або користувач перебуває в Естонії або в Європейському Союзі», — йдеться у повідомленні відомства.
Глава естонського МЗС Маргус Цахкна заявив, що заборона на в'їзд автомобілів з білоруськими номерами до ЄС є справедливою, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає Росії у війні проти України.
Оскільки тепер діє заборона на білоруські номери, їх власники в Естонії повинні перереєструвати авто в термін від 5 днів до 12 місяців. Також транспортний засіб необхідно декларувати на митниці не пізніше ніж за 6 місяців і сплатити ввізне мито або подати заяву на звільнення від нього.
Нагадаємо, що уряд Фінляндії продовжить закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін.