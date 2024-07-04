Миколаївські правоохоронці затримали сімох осіб, у яких вилучили 5000 пачок підроблених цигарок без акцизу.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіція у Миколаївській області.
Як заявили слідчі, що 41-річний миколаївець організував збут незаконних цигарок, залучивши до протиправної діяльності ще шістьох своїх знайомих віком від 30 до 55 років. Вони купували партії цигарок у підпільних виробників, а потім продавали їх під виглядом відомих марок через мережу торговельних точок у Миколаєві.
Зазначається, що поліція провела понад 15 санкціонованих обшуків у помешканнях правопорушників та у складських приміщеннях.
За узгодженням із прокуратурою слідчі повідомили усім фігурантам злочинної групи про підозру за частиною 3 статті 28 частиною 1 статті 204 та частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України, а саме: за фактом збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненого організованою групою, та за фактом придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів підроблених марок акцизного податку, вчинені організованою групою.
За скоєний злочин правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Наразі організатору групи суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі понад 5 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що Службовці ДБР викрили масштабну схему контрабанди тютюнових виробів з Білорусі під виглядом транзиту через Україну, двом інспекторам митниці оголошено про підозру.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області правоохоронці викрили незаконне виробництво тютюну на майже 227 тисяч гривень.
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Миколаївські правоохоронці затримали сімох осіб, у яких вилучили 5000 пачок підроблених цигарок без акцизу.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіція у Миколаївській області.
Як заявили слідчі, що 41-річний миколаївець організував збут незаконних цигарок, залучивши до протиправної діяльності ще шістьох своїх знайомих віком від 30 до 55 років. Вони купували партії цигарок у підпільних виробників, а потім продавали їх під виглядом відомих марок через мережу торговельних точок у Миколаєві.
Зазначається, що поліція провела понад 15 санкціонованих обшуків у помешканнях правопорушників та у складських приміщеннях.
За узгодженням із прокуратурою слідчі повідомили усім фігурантам злочинної групи про підозру за частиною 3 статті 28 частиною 1 статті 204 та частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України, а саме: за фактом збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненого організованою групою, та за фактом придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів підроблених марок акцизного податку, вчинені організованою групою.
За скоєний злочин правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Наразі організатору групи суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі понад 5 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що Службовці ДБР викрили масштабну схему контрабанди тютюнових виробів з Білорусі під виглядом транзиту через Україну, двом інспекторам митниці оголошено про підозру.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області правоохоронці викрили незаконне виробництво тютюну на майже 227 тисяч гривень.