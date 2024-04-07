Керівник ГУР Кирило Буданов / Фото: Віталій Носач

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав ситуацію на фронті «складною, але контрольованою». За його словами, до кінця весни в Україні очікують активізації російських наступальних дій.

Про це він заявив інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

«Вони (ЗС рф, – ред.) трохи просунуться в бік Часового Яру. Вони будуть рухатися в напрямку міста Покровська, стратегічного напрямку Покровськ», – сказав Кирило Буданов.

Водночас глава розвідки вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде.

«Ситуація досить складна, але вона під контролем», – запевнив Кирило Буданов.

Також він не виключає й українського наступу в поточному році, він додав, що Україна потребує зараз «додаткових обсягів артилерійських систем, додаткових обсягів боєприпасів».

Також коментуючи спільну закупівлю європейськими країнами з ініціативи Чехії в третіх країнах 800 тисяч артилерійських боєприпасів для ЗСУ, керівник ГУР сказав, що поки що «не відчуває» їхньої присутності на фронті.

Нагадаємо, Росія планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що у Росії почали більш масово набирати до армії жінок. Це свідчить про брак у ворога людського ресурсу.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.