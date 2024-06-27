Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер, фото: пресслужба ОВА

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім провів зустріч з Послом Німеччини в Україні Мартіном Єгерем, основною метою якої було обговорення питань додаткової генерації енергії для області.

Про це Віталій Кім повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Зокрема, він зазначив, що це вже «конкретні результати його робочої поїздки в Берлін».

«Обговорили подальшу співпрацю у сфері фінансування закупівлі додаткових джерел генерації електричної й теплової енергії, а також попередні домовленості, які досягнуті на Конференції з питань відновлення України у Берліні», – написав Кім.

За його словами, Мартін Єґер підтвердив готовність ФРН продовжувати підтримку та фінансування енергетичних проєктів в Україні.

«Завдяки співпраці з німецькими партнерами ми не лише модернізуємо інфраструктуру Миколаївщини, але й зробимо її більш стійкою до майбутніх викликів», – додав очільник Миколаївської ОВА.

Зустріч з німецькими партнерами, фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Віталій Кім, фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.