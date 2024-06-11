Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вперше від початку повномасштабного вторгнення на запрошення взяв участь у конференції, яка проходить за кордоном.

У коментарі «НикВести» він поділився, що за результатами участі у конференції розраховує залучити додаткові кошти для відновлення Миколаєва.

— Я буду виступати на одній з панелей саме відновлення регіонів. У нас тут територіальні громади підписують низку угод, які ве на етапі реалізації. В тому числі школи, укриття, водогін, когенерація. Це для міста Миколаєва. Зараз ми фіксуємо наші домовленості для того, щоб далі робота йшла вперед. Очікування від форума великі. Багато людей готові допомагати Україні, але не мають можливості приїхати до України. Саме тому ми тут – для того, щоб встановити всі контакти. Якщо казати чесно, перша частина тут фіксує результати попередньої роботи, а друга – вже організовує нові контакти для того, щоб розширити співпрацю з іноземними партнерами. Тобто я тут по гроші для Миколаєва, – сказав Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Як відомо, впродовж 11-12 червня у Берліні проходить Конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference за участі президента Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца. У конференції серед запрошених також беруть участь мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає кореспондент «НикВести».

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.