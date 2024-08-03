Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН щодо страти росіянами українського військовополоненого, фото: РБК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН щодо вбивства окупантами українського військовополоненого.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству», — написав Дмитро Лубінець.

З огляду на жахливі кадри, омбудсмен «терміново звернувся до МКЧХ та ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку РФ». Також він звернувся до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого і факт цього злочину.

«Розповсюджуючи схожі фото та відео соціальними мережами й вчиняючи такі дії, Росія хоче залякати українців: як цивільних, так і військових. Нібито дивіться, на що ми здатні. Але дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити не можливо! За злочини – повинне бути покарання», — зазначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, як ввечері 11 квітня в мережі зʼявилося відео, на якому, імовірно, страчують українського військового.