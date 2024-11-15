Понад ₴200 млн збитків: СБУ підозрює російського археолога в незаконних розкопках в Криму
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- Світлана Іванченко
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16:36, 15 листопада, 2024
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Служба безпеки України разом із Нацполіцією та прокуратурою зібрали докази на проти російського археолога. За оцінками експертів, його «археологічна експедиція» у тимчасово окупованому Криму завдала державі збитків на понад 200 млн грн.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Зазначається, що завідувач сектору археології федерального закладу «Державний ермітаж» у Санкт-Петербурзі у 2014 році очолив археологічну експедицію, яку відвідував Путін.
Експедиція понад 10 років проводить незаконні розкопки на території українського археологічного комплексу «Стародавнє місто Мірмекій» у районі Керчі.
За даними СБУ, російські археологи розрили сотні квадратних метрів, знявши так званий культурний шар на глибину до 2 метрів. Це призвело до пошкодження унікального об'єкта української культурної спадщини.
Археологу заочно повідомили про підозру у незаконних пошукових роботах, які призвели до пошкодження об'єктів культурної спадщини. Йому загрожує кримінальна відповідальність. Наразі вирішується питання про оголошення його в міжнародний розшук.
Раніше Генпрокуратура повідомила, що артефакти викрадені росіянами в Україні почали з’являтися на міжнародному чорному ринку.
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