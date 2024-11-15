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Понад ₴200 млн збитків: СБУ підозрює російського археолога в незаконних розкопках в Криму

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському археологу. Фото: пресслужба прокуратури АР КримуУкраїнські правоохоронці повідомили про підозру російському археологу. Фото: пресслужба прокуратури АР Криму

Служба безпеки України разом із Нацполіцією та прокуратурою  зібрали докази на проти російського археолога. За оцінками експертів, його «археологічна експедиція» у тимчасово окупованому Криму завдала державі збитків на понад 200 млн грн. 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. 

Зазначається, що завідувач сектору археології федерального закладу «Державний ермітаж» у Санкт-Петербурзі у 2014 році очолив археологічну експедицію, яку відвідував Путін.

Експедиція понад 10 років проводить незаконні розкопки на території українського археологічного комплексу «Стародавнє місто Мірмекій» у районі Керчі.

За даними СБУ, російські археологи розрили сотні квадратних метрів, знявши так званий культурний шар на глибину до 2 метрів. Це призвело до пошкодження унікального об'єкта української культурної спадщини.

Археологу заочно повідомили про підозру у незаконних пошукових роботах, які призвели до пошкодження об'єктів культурної спадщини. Йому загрожує кримінальна відповідальність. Наразі вирішується питання про оголошення його в міжнародний розшук.

Раніше Генпрокуратура повідомила, що артефакти викрадені росіянами в Україні почали з’являтися на міжнародному чорному ринку.

 

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