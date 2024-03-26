Лукашенко пригрозився загарбати частину Литви та Польщі, скриншот з відео «Пул Первого»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив можливий напад на Сувалкський коридор — розташовану між Білоруссю та Калінінградською областю РФ ділянку території Литви й Польщі.

Про це повідомляє білоруський Telegram-канал «Пул Первого».



Зокрема, Telegram-канал опублікував фрагмент розмови між Олександром Лукашенком, який весь час тримає білого шпіца, та командувачем Північно-Західного оперативного командування Олександром Науменком. Білоруський диктатор цікавиться у військового шириною Сувалкського коридору, про який «весь час вони (ймовірно, мається на увазі Литва, — прим.) варнякають».

«Даремно вони себе так поводять. Але зараз тобі доведеться протистояти балтійським республікам… І частину Польщі ти прихоплюєш», — сказав Олександр Лукашенко, дізнавшись ширину коридору (42 кілометри по прямій).

Після цього самопроголошений президент Білорусі цікавиться у військового командира, чи зможе він утримати цю територію за допомогою «власних військ». Олександр Науменко запевняє, що «всі заходи заплановані, питання бойової готовності вирішені, особовий склад підготовлений».

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони Білорусі зводить у Гомельській області, що за 40 кілометрів від кордону з Україною, нове військове містечко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після прибуття в Росію на переговори з Володимиром Путіним у грудні 2023 року заявив, що на Україну нібито чекає крах, якщо війна не закінчиться у 2024 році.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна «все одно буде наша», що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну.

Перед тим Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України, але заявив, що нібито «нікого там не вбивала».