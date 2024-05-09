Миколаївці відправили на перероблення 300 кілограмів пластикових кришечок, зібраних в рамках акції «Ворогам — кришка».
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що вантаж вже доставлений до пункту прийняття, а кошти, отримані від його переробки спрямовані на закупівлю FPV-дронів для українських захисників.
До збору пластикових кришечок активно долучилися не лише дорослі, а й діти, школи, ОСББ та майстерня гончарства та ліплення «Keramutochka». Зокрема, відзначився один з ліцеїв Миколаєва, який раніше ставав переможцем у міському рейтингу «Екошкола року» — вони зібрали 144 кілограми кришечок.
Долучитися до акції «Ворогам — кришка» можна двома способами:
Нагадаємо, що у сервісному центрі МВС Миколаєва зареєстрували вже пʼятий лафет кошти на який зібрали миколаївці.
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Миколаївці відправили на перероблення 300 кілограмів пластикових кришечок, зібраних в рамках акції «Ворогам — кришка».
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що вантаж вже доставлений до пункту прийняття, а кошти, отримані від його переробки спрямовані на закупівлю FPV-дронів для українських захисників.
До збору пластикових кришечок активно долучилися не лише дорослі, а й діти, школи, ОСББ та майстерня гончарства та ліплення «Keramutochka». Зокрема, відзначився один з ліцеїв Миколаєва, який раніше ставав переможцем у міському рейтингу «Екошкола року» — вони зібрали 144 кілограми кришечок.
Долучитися до акції «Ворогам — кришка» можна двома способами:
Нагадаємо, що у сервісному центрі МВС Миколаєва зареєстрували вже пʼятий лафет кошти на який зібрали миколаївці.