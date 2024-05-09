Миколаївці відправили на перероблення 300 кілограмів пластикових кришечок, зібраних в рамках акції «Ворогам — кришка».

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Миколаївці зібрали 300 кг пластикових кришок, щоб допомогти ЗСУ. Фото: Миколаївська міська рада Миколаївці зібрали 300 кг пластикових кришок, щоб допомогти ЗСУ. Фото: Миколаївська міська рада Миколаївці зібрали 300 кг пластикових кришок, щоб допомогти ЗСУ. Фото: Миколаївська міська рада

Зазначається, що вантаж вже доставлений до пункту прийняття, а кошти, отримані від його переробки спрямовані на закупівлю FPV-дронів для українських захисників.

До збору пластикових кришечок активно долучилися не лише дорослі, а й діти, школи, ОСББ та майстерня гончарства та ліплення «Keramutochka». Зокрема, відзначився один з ліцеїв Миколаєва, який раніше ставав переможцем у міському рейтингу «Екошкола року» — вони зібрали 144 кілограми кришечок.

Долучитися до акції «Ворогам — кришка» можна двома способами:

зателефонувати за номером 063 221 93 67 — і фахівці центру заберуть зібраний вами пластик;

принести кришечки самостійно в офіс Центру енергоефективності Миколаєва за адресою: вулиця Фалєєвська, 13.

Нагадаємо, що у сервісному центрі МВС Миколаєва зареєстрували вже пʼятий лафет кошти на який зібрали миколаївці.