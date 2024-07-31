Вогнеборці гасять авто, архівне фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

30 та в ніч на 31 липня у Миколаївській області було зафіксовано дві пожежі. Обидва рази рятувальники гасили транспортні засоби.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що перший епізод стався вчора вранці за межами населеного пункту селі Мартинівка Прибужанівської територіальної громади Вознесенського району. Під час руху загорівся ВАЗ 2106. Водій оперативно вжив заходів для гасіння пожежі та вогнеборці місцевої пожежної охорони Мартинівка вже по прибуттю допомогли йому остаточно загасити пожежу.

Також, вночі, о 02:12, у Миколаєві у дворі багатоповерхівки горять автомобілі ЗАЗ 1102 та Mercedes-Benz C. Пожежу ліквідували вогнеборці 4 державної пожежно-рятувальної частини на загальній площі 7 квадратних метрів. Другий транспортний засіб вдалось вберегти від повного знищення.

В обох епізодах причини займань наразі встановлюються.

Від ДСНС залучались 12 вогнеборців, 3 спецавтомобілі.

Нагадаємо, 29 липня у Новому Бузі, що на Миколаївщині, поруч із житловим сектором загорілась трава, вогонь перекинувся до господарчих споруд місцевих мешканців. За словами надзвичайників, 93-річна власниця намагалась врятувати своє майно та самотужки загасити пожежу. Але їй це не вдалось, натомість вона отримала опіки рук та ніг. Їй допомогли сусіди, які витягли її з осередку пожежі та надали першу допомогу. З місця постраждалу госпіталізували.