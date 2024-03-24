Польща вимагатиме пояснень через порушення повітряного простору, Фото з відкритих джерел

Варшава вимагатиме від РФ пояснень з приводу порушення російською ракетою повітряного простору Польщі у неділю, 24 березня.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі.

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні.

«Польща вимагатиме від РФ пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни. Перш за все ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні повітряні атаки проти жителів і території України, а також закінчити війну і зайнятися внутрішніми проблемами країни», – йдеться в заяві.

Також МЗС Польщі висловило співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім близьким.

«Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду кордонів», — підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, протягом 23 березня російські війська завдали чотири ракетних ударів по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає.

Також зазначається, що вночі, 24 березня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили три російських БпЛА типу «Shahed-136/131» у Миколаївській області.