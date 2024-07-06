Наркотики,які вилучили у правопорушників. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Правоохоронці Миколаївщини завершили досудове розслідування проти групи людей, яких підозрюють у збуті наркотиків через інтернет-крамницю.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіція у Миколаївській області.

За даними слідства, у липні минулого року 29-річний миколаївець організував схему наркобізнесу. До злочинної діяльності чоловік залучив свою співмешканку та знайомого, розподіливши функції кожного.

Правопорушники купували наркотики та психотропи через поштових перевізників, зберігали та фасували їх в орендованій квартирі, а потім продавали через інтернет-магазин та закладки.

На початку квітня цього року слідчі затримали всіх трьох фігурантів під час розкладання наркозакладок. У 22-річної жінки вилучили 69 згортків з психотропною речовиною PVP.

Під час санкціонованого обшуку в орендованій квартирі правоохоронці вилучили майже кілограм PVP, понад 70 грамів амфетаміну, 100 грамів канабісу, приладдя для фасування та 400 євро та 600 доларів США.

Слідчі повідомили усім трьом зловмисникам про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, у великих та в особливо великих розмірах, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, організованою групою».

Правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше мешканцю Первомайської громади, що на Миколаївщині, повідомили про підозру. За даними поліції, він зберігав вдома майже три кілограми канабісу та понад 20 кілограмів коноплі.