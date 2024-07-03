Річка. Фото: Державна прикордонна служба.

Протягом минулої доби, 2 липня, на воді загинули 22 людини. Серед них двое дітей.

Про це повідомляє ДСНС.

Трагічні випадки сталися у 13 областях: Миколаївській, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Київській. Найбільше людей постраждало на Київщині – потонуло 5 осіб.

«Цьогорічна статистика просто вражає – з початку року на водних об’єктах України загинуло 517 громадян, з них – 58 дітей», — сказано в повідомленні.

Разом з цим рятувальникам вдалось врятувати одну людину в Сумській області.

«Будь ласка, оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, на запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах. І, бережіть дітей», — додали в повідомленні.

Нагадаємо, як на Миколаївщині потонув чоловік, пошуки якого тривали два дні.