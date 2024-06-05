Російські війська минулої доби здійснили обстріли 22 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки одна людина загинула та восьмеро — зазнали поранень.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон.
Зафіксовані влучання у навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини та газопровід, — йдеться у повідомленні.
Також пошкоджені три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, автобуси та приватні автомобілі.
Нагадаємо, що вночі 5 червня уламки збитого ворожого БпЛА типу «Shahed 131/136» повністю зруйновали приватний будинок на території дачного кооперативу Бузької громади в Миколаївській області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Російські війська минулої доби здійснили обстріли 22 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки одна людина загинула та восьмеро — зазнали поранень.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон.
Зафіксовані влучання у навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини та газопровід, — йдеться у повідомленні.
Також пошкоджені три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, автобуси та приватні автомобілі.
Нагадаємо, що вночі 5 червня уламки збитого ворожого БпЛА типу «Shahed 131/136» повністю зруйновали приватний будинок на території дачного кооперативу Бузької громади в Миколаївській області.
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