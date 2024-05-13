Російська армія захопила у полон цивільних жителів прикордонної Вовчанської громади під час наступальних дій у Харківській області.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Як зазначили у відомстві, помістили місцевих жителів до підвалу 11 травня. Деяким з них 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів. Наразі люди перебувають у безпеці.

За словами потерпілих, під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також людей примушували надавати пораненим окупантам медичну допомогу.

Звільненні з підвалу розповіли, що військові РФ їх не били, але не випускали з приміщення. Місцева жителька припускає, що їх пошкодували, оскільки вона перев’язувала пораненому солдату ноги.

У прокуратурі додали, що російські окупанти продовжують насильно утримувати деяких людей у підвалі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частиною 1 статті 438 КК України). Такі дії РФ також є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстрілипонад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.