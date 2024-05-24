Росіяни зняли буї, що розмежовують кордон з Естонією на річці Нарва, фото з відкритих джерел

У ніч на 23 травня росіяни зняли понад 20 буїв, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

Про це повідомив глава Бюро прикордонної охорони Ідашської префектури Еерік Пургель, повідомляє ERR.

Він зазначив, що Естонія і Росія щовесни встановлюють у річці Нарві буї, що позначають фарватер. Це пов’язано з тим, що русло річки з часом змінюється, тому що навесні позначення фарватеру переглядають.

Також він уточнив, що після 2022 року Росія не погоджується з естонською позицією з цього питання.

«Ми вирішили поставити плавучі знаки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, бо вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, щоб наші рибалки і відпочивальники не потрапили помилково в російські води», — сказав він.

Раніше Росія повідомляла, що не згодна зі встановленням приблизно 120 буїв — близько половини від загальної суми.

На інцидент уже відреагували в Міністерстві закордонних справ Естонії. Через інцидент із буями на річці Нарва було викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна.

«Естонія перебуває в тісному контакті з союзниками і партнерами, оскільки ми продовжуємо протидіяти шкідливій діяльності Росії по всій Європі. Наша відповідь залишається спокійною і ясною. Сьогодні ми викличемо російського повіреного у справах, – заявив голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Нагадаємо, що Естонія закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів. До кінця 2025 року кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки.