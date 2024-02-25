Україна мала домовленості з Росією щодо поранених військових, яких не змогли евакуювати з Авдіївки, але росіяни цинічно порушили ці домовленості.
Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.
За словами омбудсмена, росіяни повинні були взяти в полон поранених українських бійців, надати їм допомогу, а потім повернути в рамках обміну полоненими.
«У нас була можливість комунікувати з російською стороною. Ми попередньо домовилися, що поранених українських військових офіційно візьмуть в полон, нададуть їм допомогу, а потім повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть не виконуватися», — пояснив він.
Як наголосив Дмитро Лубінець, Україна постійно стикається з тим, що РФ порушує домовленості та норми гуманітарного права.
«Ми не знаємо, що з цим робити», — додав омбудсмен.
Раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.
Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.
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Україна мала домовленості з Росією щодо поранених військових, яких не змогли евакуювати з Авдіївки, але росіяни цинічно порушили ці домовленості.
Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.
За словами омбудсмена, росіяни повинні були взяти в полон поранених українських бійців, надати їм допомогу, а потім повернути в рамках обміну полоненими.
«У нас була можливість комунікувати з російською стороною. Ми попередньо домовилися, що поранених українських військових офіційно візьмуть в полон, нададуть їм допомогу, а потім повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть не виконуватися», — пояснив він.
Як наголосив Дмитро Лубінець, Україна постійно стикається з тим, що РФ порушує домовленості та норми гуманітарного права.
«Ми не знаємо, що з цим робити», — додав омбудсмен.
Раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.
Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.