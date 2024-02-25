Дмитро Лубінець. Фото: Уніан

Україна мала домовленості з Росією щодо поранених військових, яких не змогли евакуювати з Авдіївки, але росіяни цинічно порушили ці домовленості.

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

За словами омбудсмена, росіяни повинні були взяти в полон поранених українських бійців, надати їм допомогу, а потім повернути в рамках обміну полоненими.

«У нас була можливість комунікувати з російською стороною. Ми попередньо домовилися, що поранених українських військових офіційно візьмуть в полон, нададуть їм допомогу, а потім повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть не виконуватися», — пояснив він.

Як наголосив Дмитро Лубінець, Україна постійно стикається з тим, що РФ порушує домовленості та норми гуманітарного права.

«Ми не знаємо, що з цим робити», — додав омбудсмен.

Раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.