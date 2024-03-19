Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково заблокований, фото з відкритих джерел

Обмеження руху авто через КПП «Вишнє Німецьке - Ужгород» на українсько-словацькому кордоні запровадять із 19 до 21 березня.

Про це заявила прес-секретар митниці в Міхаловце (Словаччина) Яна Німріхтерова, повідомляє Mukachevo.net.

За її словами, обмеження руху авто діятимуть з 8:00 до 18:00 за середньоєвропейським часом. У зазначений період рух автомобілів буде перекрито по одній смузі.

Вона зазначила, що обмеження стосується насамперед вантажних перевезень і діятиме з вівторка до четверга (19−21 березня), у ці дні заплановано регулярне обслуговування та перевірка дорожніх вагових пристроїв.

Раніше повідомлялося, що Словаччина продовжить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Крім зернових, заборону поширять також на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.

Станом на 24 листопада українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають у штатному режимі.