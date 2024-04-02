Впродовж 2 квітня у центрі Миколаєві не працюватимуть світлофори.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що світлофори не працюватимуть через планові відключення АТ «Миколаївобленерго». Йдеться про наступні адреси:
Раніше повідомлялося, що комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва оголосило тендер на придбання світлофорів різних типів, дорожніх контролерів і звукових оповіщувачів на загальну суму у 8 мільйонів 215 тисяч 334 гривні.
Нагадаємо, що раніше підприємство придбало у ТОВ «Спецелектромонтаж-7» 180 світлофорів, 20 контролерів і вісім пристроїв звукового оповіщення за 5,3 мільйона гривень.
Також, комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство планує закупити 7 джерел безперебійного живлення із сонячними панелями для світлофорів.
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Впродовж 2 квітня у центрі Миколаєві не працюватимуть світлофори.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що світлофори не працюватимуть через планові відключення АТ «Миколаївобленерго». Йдеться про наступні адреси:
Раніше повідомлялося, що комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва оголосило тендер на придбання світлофорів різних типів, дорожніх контролерів і звукових оповіщувачів на загальну суму у 8 мільйонів 215 тисяч 334 гривні.
Нагадаємо, що раніше підприємство придбало у ТОВ «Спецелектромонтаж-7» 180 світлофорів, 20 контролерів і вісім пристроїв звукового оповіщення за 5,3 мільйона гривень.
Також, комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство планує закупити 7 джерел безперебійного живлення із сонячними панелями для світлофорів.