У понеділок, 2 квітня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів.
Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.
У Миколаєві потрібна кров груп групи I(-).
Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
З собою необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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У понеділок, 2 квітня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів.
Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.
У Миколаєві потрібна кров груп групи I(-).
Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
З собою необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.