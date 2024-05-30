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Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень тимчасова, невдовзі ситуація знову погіршиться.

Про це він сказав в ефірі «Української правди».

«Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову», – повідомив Володимир Кудрицький.

Раніше повідомлялося, що протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.