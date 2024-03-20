Завтра, 21 березня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 8:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
А також:
Нагадаємо, акціонерне товариство «Миколаївобленерго» чекає від найбільшої швейцарської розподільної компанії BKW Energie AG обладнання для відновлення мереж в селі Партизанське.
Завтра, 21 березня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 8:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
А також:
Нагадаємо, акціонерне товариство «Миколаївобленерго» чекає від найбільшої швейцарської розподільної компанії BKW Energie AG обладнання для відновлення мереж в селі Партизанське.