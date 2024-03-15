Пожежа під Харковим 13 березня / Фото: ДСНС

Через спалювання сухостою цьогоріч удвічі збільшилася кількість пожеж у порівнянні з минулим роком.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолій Шкарбута, повідомляє Укрінформ.

— Удвічі збільшилася кількість пожеж. У минулому році за цей період виникло близько тисячі пожеж, а цьогоріч уже сталося 2,5 тисячі пожеж. За два місяці цього року у нас є троє загиблих і п’ятеро травмованих, — зазначив він.

За словами посадовця, найбільша кількість пожеж виникла у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Івано-Франківській областях.

Основною причиною є навмисне спалювання сухої рослинності і необережне поводження з вогнем.

— Так склалося з радянських часів, що люди, в основному літнього віку, з потеплінням починають наводити порядки на своїх ділянках шляхом випалювання рослинності. Але це не сприяє підвищенню родючості ґрунтів, а призводить до екологічного забруднення території і погіршення здоров’я громадян. І знищення тваринного світу, — наголосив Анатолій Шкарбута.

Він також нагадав, що за спалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром від 1,5 тисячі до 3 тисяч гривень. У випадку значних збитків, штраф перевищує 15 тисяч гривень та може бути кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, через велику пожежу сухої трави, ціле село у передмісті Харкова опинилось під загрозою. Через вітряну погоду полум’я швидко розповсюдилося на велику площу.

У ДСНС повідомляли, що на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.