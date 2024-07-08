На Миколаївщині водолази виявили тіло чоловіка 1977 року народження, який потонув напередодні.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
За даними рятувальників, він пішов купатись та не повернувся. Подія сталась на річці Інгулець у Снігурівській громаді. Пошуки потонулого проводили і вчора, 7 липня. Наступного дня додатково залучили групу водолазних робіт із гідрографічним комплексом Sonobot.
Водолази знайшли тіло вдень 8 липня, о 12:00 на відстані близько 20 метрів від берега на глибині 5 метрів. Тіло потонулого чоловіка вилучили та транспортували на берег.
Нагадаємо, як в Южноукраїнську у воді знайшли тіло зниклого рибалки. Тіло 68-річного загиблого виявили у воді на відстані 10 метрів від берега та передано до судово-медичної експертизи.
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На Миколаївщині водолази виявили тіло чоловіка 1977 року народження, який потонув напередодні.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
За даними рятувальників, він пішов купатись та не повернувся. Подія сталась на річці Інгулець у Снігурівській громаді. Пошуки потонулого проводили і вчора, 7 липня. Наступного дня додатково залучили групу водолазних робіт із гідрографічним комплексом Sonobot.
Водолази знайшли тіло вдень 8 липня, о 12:00 на відстані близько 20 метрів від берега на глибині 5 метрів. Тіло потонулого чоловіка вилучили та транспортували на берег.
Нагадаємо, як в Южноукраїнську у воді знайшли тіло зниклого рибалки. Тіло 68-річного загиблого виявили у воді на відстані 10 метрів від берега та передано до судово-медичної експертизи.