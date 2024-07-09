Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, фото з facebook

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні, 9 липня, провів перше засідання уряду після замаху на нього, який стався у середині травня.

Про це він повідомив у Facebook.

«Вельмишановні прогресивні ліберальні ЗМІ та опозиція, прошу мене вибачити за те, що вижив, але я повернувся», – написав Роберт Фіцо.

Що відомо про напад

У середу, 15 травня, у місті Гандлова чоловік напав на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це сталося біля будівлі, де засідав уряд.

У політика стріляли з вогнепальної зброї, він отримав поранення. Роберта Фіцо відразу госпіталізували та прооперували.

Поліція затримала підозрюваного одразу після нападу. Місцеві ЗМІ пишуть, що це 71-річний письменник із міста Левіце, який як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після нападу переніс операцію.

Юрай Цинтула, якого підозрюють у замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив, що не хотів його вбивати, а лише «зашкодити здоров’ю», щоб той не міг виконувати свої обов'язки прем'єр-міністра.