Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні, 9 липня, провів перше засідання уряду після замаху на нього, який стався у середині травня.
Про це він повідомив у Facebook.
«Вельмишановні прогресивні ліберальні ЗМІ та опозиція, прошу мене вибачити за те, що вижив, але я повернувся», – написав Роберт Фіцо.
У середу, 15 травня, у місті Гандлова чоловік напав на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це сталося біля будівлі, де засідав уряд.
У політика стріляли з вогнепальної зброї, він отримав поранення. Роберта Фіцо відразу госпіталізували та прооперували.
Поліція затримала підозрюваного одразу після нападу. Місцеві ЗМІ пишуть, що це 71-річний письменник із міста Левіце, який як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після нападу переніс операцію.
Юрай Цинтула, якого підозрюють у замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив, що не хотів його вбивати, а лише «зашкодити здоров’ю», щоб той не міг виконувати свої обов'язки прем'єр-міністра.
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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні, 9 липня, провів перше засідання уряду після замаху на нього, який стався у середині травня.
Про це він повідомив у Facebook.
«Вельмишановні прогресивні ліберальні ЗМІ та опозиція, прошу мене вибачити за те, що вижив, але я повернувся», – написав Роберт Фіцо.
У середу, 15 травня, у місті Гандлова чоловік напав на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це сталося біля будівлі, де засідав уряд.
У політика стріляли з вогнепальної зброї, він отримав поранення. Роберта Фіцо відразу госпіталізували та прооперували.
Поліція затримала підозрюваного одразу після нападу. Місцеві ЗМІ пишуть, що це 71-річний письменник із міста Левіце, який як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після нападу переніс операцію.
Юрай Цинтула, якого підозрюють у замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив, що не хотів його вбивати, а лише «зашкодити здоров’ю», щоб той не міг виконувати свої обов'язки прем'єр-міністра.