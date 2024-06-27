Річка Дунай. Фото: з відкритих джерел

Екосистема річки Дунай через зміну клімату та людське втручання може погіршитися – зменшиться біорізноманіття та впаде рівень роди.

Про це інформують у пресслужбі Всесвітнього фонду природи Україна.

Як заявили у відомості, що людське втручання та зміна клімату несуть небезпечні виклики, які ставлять під загрозу екосистему річки Дунай.

За прогнозами, температура повітря в дельті Дунаю підвищиться на 1-1,5°C, що призведе до частіших хвиль спеки влітку та більш мʼяких зим. Температура води підвищиться до 2°C – сильно вплине на запаси риби через ріст водоростей та зниження рівня кисню у воді.

Також повідомляють, що погіршення екологічної системи річки Дунай впливають штучні перешкоди такі, як надмірний вилов, будівництво гребель, каналів. Воно порушує швидкості течії, зміна форми русла, природне середовище для водних тварин, їх розмноження.

WWF-України закликають про необхідні вживання заходів для пом'якшення негативного впливу кліматичних змін та штучних перешкод на водне середовище Дунаю.

Лебідь біля витоків річки Дунай. Фото: з відкритих джерел Річка Дунай. Фото: з відкритих джерел

Річка Дунай. Фото: з відкритих джерел Пелікани біля річки Дунай. Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній наш матеріал щодо його скандального рішення – дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв.