Домашнє насильство у сімʼї, фото з відкритих джерел

В Арбузинці 36-річного чоловіка покарали за домашнє насильство над своєю дружиною.

Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області.

За даними слідства, що чоловік систематично знущався зі своєї 41-річної дружини: всіляко ображав, принижував її честь і гідність.

Засуджений неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, зазначають правоохоронці.

Вироком Арбузинського районного суду визнано винним чоловіка та призначено міру покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.

Крім того, стосовно нього судом застосовано обмежувальний захід, передбачений частиною 1 статті 91-1 КК України.

Нагадаємо, у Миколаєві дитячий центр захисту соціально-психологічної підтримки «Барнахус» відновив свою діяльність.

Раніше повідомлялося, що після вторгнення Росії в лютому 2022 року кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні спочатку скоротилася, оскільки мільйони людей втекли від бойових дій. Та тепер вона знову різко зростає.