В Арбузинці 36-річного чоловіка покарали за домашнє насильство над своєю дружиною.
Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області.
За даними слідства, що чоловік систематично знущався зі своєї 41-річної дружини: всіляко ображав, принижував її честь і гідність.
Засуджений неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, зазначають правоохоронці.
Вироком Арбузинського районного суду визнано винним чоловіка та призначено міру покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.
Крім того, стосовно нього судом застосовано обмежувальний захід, передбачений частиною 1 статті 91-1 КК України.
Нагадаємо, у Миколаєві дитячий центр захисту соціально-психологічної підтримки «Барнахус» відновив свою діяльність.
Раніше повідомлялося, що після вторгнення Росії в лютому 2022 року кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні спочатку скоротилася, оскільки мільйони людей втекли від бойових дій. Та тепер вона знову різко зростає.
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Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
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В Арбузинці 36-річного чоловіка покарали за домашнє насильство над своєю дружиною.
Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області.
За даними слідства, що чоловік систематично знущався зі своєї 41-річної дружини: всіляко ображав, принижував її честь і гідність.
Засуджений неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, зазначають правоохоронці.
Вироком Арбузинського районного суду визнано винним чоловіка та призначено міру покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.
Крім того, стосовно нього судом застосовано обмежувальний захід, передбачений частиною 1 статті 91-1 КК України.
Нагадаємо, у Миколаєві дитячий центр захисту соціально-психологічної підтримки «Барнахус» відновив свою діяльність.
Раніше повідомлялося, що після вторгнення Росії в лютому 2022 року кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні спочатку скоротилася, оскільки мільйони людей втекли від бойових дій. Та тепер вона знову різко зростає.