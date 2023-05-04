У Миколаєві стартував «Меморіал Миколи Шелеста» в пам’ять про засновника Миколаївського обласного шахового клубу.

Про це повідомив віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко.

Участь у турнірі за швейцарською системою беруть 44 шахісти, у тому числі один міжнародний гросмейстер та вісім майстрів спорту. Географія турніру — Миколаївська, Закарпатська, Херсонська, Чернівецька, Харківська області та Київ. Призовий фонд турніру складає понад 65 тисяч гривень.

Микола Шелест був видатним шаховим діячем України та Миколаєва. Саме його ім’я носить Миколаївський обласний шаховий клуб, де той займав посаду директора 22 роки.

Фото: Дмитро Берін

Нагадаємо, у лютому в Миколаєві відбувся рапід-турнір «Winter Mykolaiv 2023».