В Миколаєві презентували виставку фотографа Павла Лугового, про зміни української архітектури під впливом часу.

Захід відбувся у суботу, 13 травня, в Будинку офіцерів флоту в рамках проєкту «КАХЛІ», повідомляє кореспондентка «НикВести».

Павло Луговий порівнює свій проєкт з людиною, яка народилася під час однієї епохи, зросла та жила в тих умовах, а зараз знаходиться у зовсім інших реаліях, залишаючи в собі відбиток різних ідеологій та модних тенденцій.

— Усе моє спілкування й життя було у великих містах, але з повномасштабним вторгненням почав цінити рідне місто, бо ми дуже змінилися, як і наш світогляд. Тож, я собі сказав, буду працювати вдома, та залучати молодь, — зазначив митець.

Він давно знімає архітектуру, тому вирішив дослідити зв’язок людини з оздобленням будівель.

— Місцева архітектура Вознесенська є ровесником Миколаєва, тому ці міста схожі між собою. Але оздоблення є не тільки в архітектурі, а й в середині, це про нашарування епох в нас. Бо архітектура — це насправді віддзеркалення нашого наповнення, — каже фотограф.

Ідея реалізувати такий проєкт зародилася до війни, й так пішов процес, але повномасштабне вторгнення призупинило знімання на цілий рік.

— Почав знімати ще перед війною, потім відклав, бо не на часі було, але невдовзі, я продовжив, бо зрозумів, що саме так світ буде ближче до нас. І от я презентую виставку в Миколаєві, з представленими роботами в Києві та Харкові. Знімав архітектуру восени, бо в цю пору року, ані листя, ані сонце не заважають, — зазначив Павло Луговий.

Виставка буде функціонувати протягом тижня з 16:00 до 18:00. Захід організовано за підтримки Гуманітарного штабу «ДОФ», молодіжної громадської організації «ТУТ» та фінансування Ukrainian-Danish Youth House.

Фоторепортаж

Фото: Єлизавета Холявко