В миколаївській Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького у вівторок, 16 травня, відкрилася персональна виставка вишивальниці Жанни Семененко-Руських «Берегиня символів».

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

Мета персональної виставки, продемонструвати 10 сорочок та чотири рушники ручної роботи миколаївської вишивальниці та її учнів з різних регіонів, які можуть розповісти про людину та її предків.

Як зазначає майстриня, «Легко бути першим там, де немає конкуренції, а там де конкуренція полотна, то там поле не обмежене».

— За весь час моєї ручної роботи, я створила більш ніж півсотні рушників і близько сотні сорочок. На одну сорочку йде від півроку до року часу, а в моїй колекції є й така сорочка, яку я два роки вишивала, – каже авторка виставки Жанна Семененко-Руських.

Майстриня розказала, що раніше працювала у газеті «Прибузький вісник», де займалася питаннями культури та освіти. На той час вона лише захоплювалась вишиванням, проте це стало її покликанням після того, як вона побачила в селах на Миколаївщині «домашні скарбні скрині» зі старовинними вишитими рушниками та сорочками.

— У вишиванках немає, яскравих кольорів, бо усі роботи виконані в пастельних кольорах з подільською ювелірною роботою, від трьох до нескінченних технік, котрі поєднуються й зміцнюють композицію між собою символікою, – зазначила берегиня символів.

За її словами, всі вишиванки, представлені на виставці, оберегові та виконані в єдиному екземплярі. Вони експонувались на всеукраїнських фестивалях, акціях, ярмарках й семінарах.

Жанна Семененко-Руських розказала, що процес вишивання починається з дослідження власного родоводу, щоб «віднайти своє ДНК по доробках пам‘яті з глибин віків».

— Мої учні з Рівенщини - це дорослі люди, котрі прийшли, майже нічого не вміючи, та навчилися робити щось. Але зараз демонструю наші з ними композиції, котрі завжди починаємо робити з дослідження жіночого роду від третього до сьомого покоління. Люди, які знають четверте покоління, це рідкість, проте є кілька людей, які знають і шосте своє покоління, й це вже дуже велике досягнення, – розповіла Жанна Семененко-Руських.

Нагадаємо, що 13 травня у суботу в Будинку офіцерів флоту міста Миколаєва в рамках проєкту «КАХЛІ», презентували виставку фотографа Павла Лугового, про зміни української архітектури під впливом часу.

Фоторепортаж

Фото: Єлизавета Холявко