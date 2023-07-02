У Миколаєві відбувся показ документального проєкту «Сильні, як земля», який розповідає правду про війну та про незламність українців. Кінопоказ пройшов 30 червня в Будинку офіцерів флоту.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

За словами творців фільму, кінострічка слугує прикладом незламності українського народу. Фільм покликаний адвокатувати інтереси України за теренами нашої країни. У зв'язку з тим, картину спочатку демонструють українській аудиторії, а наступним етапом — показ за кордоном.

До проєкту увійшли історії людей з чотирьох областей: двох, які частково були окуповані російською армією, – Київської та Чернігівської, а також двох тилових – Львівської та Рівненської.

Героями проєкту стали українці, які попри все, намагаються повертатися до звичного життя та рухатися вперед.

Фермер з Київщини, господарство якого розтрощили росіяни.

Бабуся, яка під обстрілами поспішала нагодувати та подоїти наляканих від обстрілів тварин, втратила ногу, але отримала в Австрії протез і повернулася до рідної хати.

Харківські лікарі, яким довелося продовжити свою роботу та евакуйовуватися до Рівного.

Однією з локацій проєкту стало укриття лікарні та символом того, як українці навіть під ракетними обстрілами облаштовують для себе мистецький простір. На стінах укриття були зображені кольорові малюнки, а серед експонатів – картини рівненського художника Костянтина Качановського.

Як зазначають засновники фільму, українці та іноземці сприймають цю стрічку по різному. Тим, хто не відчув на собі жахи війни, буває важко пропустити крізь себе та осмислити емоцію. Когось може злякати відвертість висловлювань та непереможна віра українців у перемогу.

—Сини та дочки, не здавайтеся! Не віддавайте нікому України, бо вона наша! Ніде ліпше нема ніж у нас!, – каже бабуся – одна з героїнь стрічки, яка з протезом замість ноги плідно продовжує працювати на городі.

Оптимізм бабусі вразив кожного, хто прийшов на показ та спонукає не тільки вірити у перемогу, а й працювати більше та якісніше, щоб вона настала якомога швидше.

Автори фільму переконані, що все це можливо, бо українці сильні, як «земля».

«Сильні, як земля» — документальний проєкт мережі захисту національних інтересів «АНТС», який створено за сприяння Міжнародного фонду «Відродження».

Наразі стрічку вже показали у Києві, Полтаві, Львові, Дрогобичі, Черкасах, Рівному, і в багатьох малих громадах України.Крім того, фільм переглянули у Канаді, Польщі, Словаччині, Німеччині, Брюсселі, плануються покази в Італії та США.

Фоторепортаж

Фото: Діана Шликова

Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, 10 червня, відбувся прем’єрний показ документального фільму «Миколаїв. Смак перемоги» у межах проєкту «Міста та їхні герої», присвяченого мешканцям українських міст та селищ, що постраждали від російського вторгнення. Кінострічку знімали восени минулого року.

До то ж, 9 червня у Миколаєві презентували фотовиставку присвячену пам’яті бійців полку «Азов. Янголи Маріуполя», які загинули під час оборони Маріуполя.